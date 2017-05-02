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КДК РФС рассмотрит неправомерное поведение болельщиков на матче ЦСКА - "Спартак"Спорт 2 мая, 10:30
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МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) рассмотрит неправомерное поведение болельщиков на матче 26-го тура чемпионата страны между московскими ЦСКА и "Спартаком". Об этом ТАСС рассказал председатель комитета Артур Григорьянц.
"По матчу ЦСКА - "Спартак" комитет будет рассматривать такие вопросы, как использование пиротехники болельщиками обоих клубов, неправомерное поведение болельщиков ЦСКА, которое привело к задымлению на стадионе, сжигание атрибутики болельщиками команды хозяев, баннеры с ненормативной лексикой, использованные фанатами ЦСКА, и несогласованный баннер, который появился на трибуне болельщиков "Спартака", - сказал Григорьянц.
Также, по словам Григорьянца, на заседании будет рассмотрено удаление в матче с "Ростовом" игрока "Амкара" Бранко Йовичича, который будет приглашен на заседание.
"По итогам матча "Терек" - "Урал" комитет рассмотрит использование громкой связи на стадионе командой хозяев", - отметил Григорьянц.
Заседание КДК РФС пройдет 4 мая.