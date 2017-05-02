Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Добрости
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.04:
$ 56.98
€ 62.04
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

КДК РФС рассмотрит неправомерное поведение болельщиков на матче ЦСКА - "Спартак"

Спорт
2 мая, 10:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, мая. /ТАСС

На заседании КДК будут рассмотрены пять вопросов по матчу ЦСКА - "Спартак"

Поделиться
Материал из 1 страницы
У трибуны болельщиков ЦСКА на матче со "Спартаком"

У трибуны болельщиков ЦСКА на матче со "Спартаком"

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) рассмотрит неправомерное поведение болельщиков на матче 26-го тура чемпионата страны между московскими ЦСКА и "Спартаком". Об этом ТАСС рассказал председатель комитета Артур Григорьянц.

"По матчу ЦСКА - "Спартак" комитет будет рассматривать такие вопросы, как использование пиротехники болельщиками обоих клубов, неправомерное поведение болельщиков ЦСКА, которое привело к задымлению на стадионе, сжигание атрибутики болельщиками команды хозяев, баннеры с ненормативной лексикой, использованные фанатами ЦСКА, и несогласованный баннер, который появился на трибуне болельщиков "Спартака", - сказал Григорьянц.

Также, по словам Григорьянца, на заседании будет рассмотрено удаление в матче с "Ростовом" игрока "Амкара" Бранко Йовичича, который будет приглашен на заседание.

"По итогам матча "Терек" - "Урал" комитет рассмотрит использование громкой связи на стадионе командой хозяев", - отметил Григорьянц.

Заседание КДК РФС пройдет 4 мая.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол Дерби ЦСКА - "Спартак"
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
23
"Спартак" обыграл ЦСКА в матче чемпионата России
19
Торпеда не попала в десятку: Боттас выиграл Гран-при России, Квят остался без очков
20
Робокипер, бесплатные билеты и трофей победителя: в Москве открыли парк Кубка конфедераций
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Медведев поручил повысить МРОТ до прожиточного минимума
2
Трамп намерен в течение дня провести телефонный разговор с Путиным
3
CNN: сотрудница ФБР в Сирии вышла замуж за боевика ИГ
4
США выразили тревогу по поводу признания Россией нежелательными трех иностранных НПО
5
Министр торговли США назвал ракетный удар по Сирии "развлечением после ужина"
6
Клинцевич: Россия сможет жестким образом ответить на возможную агрессию со стороны США
7
Алексея Рогозина утвердили на должность гендиректора компании "Ил"
Темы дня
Загрузка...
Реклама