КДК РФС рассмотрит неправомерное поведение болельщиков на матче ЦСКА - "Спартак"

У трибуны болельщиков ЦСКА на матче со "Спартаком" © Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) рассмотрит неправомерное поведение болельщиков на матче 26-го тура чемпионата страны между московскими ЦСКА и "Спартаком". Об этом ТАСС рассказал председатель комитета Артур Григорьянц.

"По матчу ЦСКА - "Спартак" комитет будет рассматривать такие вопросы, как использование пиротехники болельщиками обоих клубов, неправомерное поведение болельщиков ЦСКА, которое привело к задымлению на стадионе, сжигание атрибутики болельщиками команды хозяев, баннеры с ненормативной лексикой, использованные фанатами ЦСКА, и несогласованный баннер, который появился на трибуне болельщиков "Спартака", - сказал Григорьянц.

Также, по словам Григорьянца, на заседании будет рассмотрено удаление в матче с "Ростовом" игрока "Амкара" Бранко Йовичича, который будет приглашен на заседание.

"По итогам матча "Терек" - "Урал" комитет рассмотрит использование громкой связи на стадионе командой хозяев", - отметил Григорьянц.

Заседание КДК РФС пройдет 4 мая.