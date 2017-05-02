Величкин: ХК "Металлург" приступит к переговорам с Зариповым после его отдыха

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МОСКВА, 2 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хоккейный клуб "Металлург" (Магнитогорск) приступит к переговорам с нападающим команды Данисом Зариповым после того, как тот отдохнет после окончания текущего сезона. Об этом ТАСС сообщил вице-президент "Металлурга" Геннадий Величкин.
Контракт Зарипова с "Металлургом" истек 30 апреля.
"Зарипов отдыхает, восстанавливается, и как только, так сразу", - сказал Величкин.
В сезоне-2016/17 Зарипов стал лучшим снайпером плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), забросив 15 шайб. В составе "Металлурга" форвард стал двукратным обладателем Кубка Гагарина (2014, 2016) и финалистом нынешнего сезона.