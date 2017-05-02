Сын экс-чемпиона мира по боксу Холифилда арестован за хранение наркотиков

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Сын бывшего чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе американца Эвандера Холифилда, Элайджа был арестован за хранение марихуаны. Об этом сообщает ESPN.

По информации телеканала, 20-летнему Элайдже Холифилду, выступающему за команду Университета Джорджии по американскому футболу, было предъявлено несколько обвинений, а во время задержания у него была обнаружена марихуана. Позднее он был освобожден под залог в размере 4 тысяч долларов.

Эвандер Холифилд за свою карьеру завоевал титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной боксерской федерации (IBF), Всемирного боксерского совета (WBC). Он является серебряным призером Панамериканских игр 1981 года и бронзовым призером Олимпийских игр 1984 года. Единственный в истории профессионального бокса четырехкратный чемпион мира в супертяжелом весе, а также боксер, которому удалось завоевать звание абсолютного чемпиона мира в двух весовых категориях: первом тяжелом и тяжелом.