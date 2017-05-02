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ХК "Металлург" предложит новый контракт Самсонову, если он не перейдет в "Вашингтон"

Спорт
2 мая, 11:46 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

Контракт Самсонова с "Металлургом" истекает в конце следующего сезона, вратарь был выбран "Вашингтоном" два года назад в первом раунде драфта

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Илья Самсонов

Илья Самсонов

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 2 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. "Металлург" (Магнитогорск) готов продлить контракт с Ильей Самсоновым в следующем году в том случае, если вратарь не сможет перейти в клуб Национальной хоккейной лиги "Вашингтон". Об этом ТАСС сообщил вице-президент "Металлурга" Геннадий Величкин.

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Соглашение Самсонова с "Металлургом" истекает в конце следующего сезона. Двукратный призер молодежного чемпионата мира был выбран "Вашингтоном" два года назад в первом раунде драфта под общим 22-м номером. Ранее двукратного чемпиона КХЛ и финалиста прошедшего сезона покинул защитник Виктор Антипин, который расторг с командой контракт, действовавший еще год, ради перехода в клуб НХЛ "Баффало".

"Самсонов не может последовать примеру Антипина - у нас с ним была договоренность, что он контракт свой отрабатывает, а дальше будем смотреть. Мы заинтересованы в Илье, у него год контракта, после чего он становится ограниченно свободным агентом, - сказал Величкин. - Если "Вашингтон" даст ему работу, то он туда уедет. Если нет, то продлим еще с ним контракт".

"Металлург" также достиг договоренности о продлении соглашения с финским форвардом Оскаром Осалой, контракт которого истек 30 апреля. "С Осалой мы разговаривали, устно договорились, сейчас он в сборной. Надеемся, что он останется в команде, и у Оскара есть такое желание".

Магнитогорский клуб обдумывает и возможное продление соглашения с канадским форвардом Войтеком Вольски, который в октябре прошлого года получил тяжелую травму в матче с "Барысом" и сейчас восстанавливается. "У Вольски здоровье нормальное, он опережает график по своему восстановлению. Думаем вместе по поводу возможного продления, но у нас есть и другие варианты", - отметил Величкин.

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