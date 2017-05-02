СМИ: первый вице-президент FINA является фигурантом дела о коррупции в ФИФА

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МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Первый вице-президент Международной федерации плавания (FINA) и член комитета олимпийской солидарности Международного олимпийского комитета (МОК), который занимается распределением средств на развитие олимпийского движения, Хуссейн аль-Мусаллам является одним из фигурантов дела о коррупции в Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом сообщает британская газета The Times со ссылкой расследование Министерства юстиции США.
В четверг член комитета ФИФА по аудиту, глава Футбольной ассоциации Гуама Ричард Лай в суде Бруклина в Нью-Йорке признал себя виновным в коррупции. Чиновник обвинялся в получении взяток от футбольных функционеров; в 2011 году, согласно данным следствия, он получил $100 тысяч от неназванного чиновника в Азиатской конфедерации футбола (AFC), который впоследствии претендовал на пост главы ФИФА, в обмен на голос Лая в его пользу. Позднее Минюст США обвинил главу Ассоциации национальных олимпийских комитетов (ANOC) и действующего на тот момент члена совета Международной федерации футбола (ФИФА) шейха Ахмада аль-Фахада аль-Сабаха в причастности к данному делу. Чиновник опроверг все обвинения, однако впоследствии отказался от всех занимаемых им постов в футболе.
Издание отмечает, что, по данным Минюста, аль-Мусаллам также причастен к скандалу, так как является доверенным лицом шейха Ахмада. Официальный комментарий от МОК по данному делу пока что получить не удалось.
Revealed: senior vice-president of international swmming federation FINA, Husain Al Musallam, is co-conspirator#3 in FIFA bribery scandal: pic.twitter.com/8zQSiBG53q— Martyn Ziegler (@martynziegler) 2 мая 2017 г.