Россияне сыграют с хорватами и японцами в Суперфинале Мировой лиги по водному поло

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Ватерполисты сборной России сыграют с хорватами, японцами и австралийцами на групповом этапе Суперфинала Мировой лиги в подмосковной Рузе.

Россияне выступят в группе B. В группе А сыграют сборные Сербии, США, Италии и Казахстана.

Суперфинал Мировой лиги по водному поло пройдет с 20 по 25 июня в подмосковной Рузе.