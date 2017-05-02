Этап Всемирного городского тура по лазер-рану прошел в Ростове-на-Дону

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МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Этап Всемирного городского тура по лазер-рану состоялся в Ростове-на-Дону 1 мая. Об этом сообщает пресс-служба Федерации современного пятиборья России.
В забегах приняли участие более 200 человек. В категории до 15 лет у юношей победителем стал Серафим Валаев, в категории до 19 лет у девушек выиграла Арина Валаева.
Лазер-ран - вид спорта, являющийся укороченной разновидностью современного пятиборья. Фактически это последний вид современного пятиборья, включающий в себя бег и стрельбу из лазерного оружия. Он также называется "комбинированным видом" или просто "комбайном".
Спортсмены преодолели дистанцию от 800 (младшая возрастная группа) до 3200 метров (юноши, юниоры и взрослые) со стрельбой на 2-4 огневых рубежах, при расстоянии до мишеней от 5 до 10 метров. Спортсмен прибегает на огневой рубеж, после чего должен поразить пять мишеней неограниченным числом выстрелов. Как только он "закроет" пятую мишень, спортсмен может бежать дальше.