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Четверо россиян претендуют на посты в комитетах Международной федерации конного спорта

Спорт
2 мая, 12:34 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

Генеральная ассамблея FEI пройдет с 18 по 21 ноября в уругвайском Монтевидео

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© EPA/JIM HOLLANDER

МОСКВА, 2 мая. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Федерация конного спорта России (ФКСР) выдвинула четырех кандидатов на посты в комитетах Международной федерации конного спорта (FEI), выборы в которую пройдут на ноябрьской Генеральной ассамблее в Монтевидео. Об этом сообщил ТАСС вице-президент ФКСР по взаимодействию с международными организациями Руслан Киреев.

"В данный момент в FEI нет представителей России, но уже в ближайшее время мы рассчитываем изменить данную ситуацию, - заметил он. - В начале года из FEI пришло письмо со списком вакантных и освобождающихся должностей. Мы взвесили все "за" и "против" и выдвинули кандидатуры от России в комитеты по конкуру, выездке, троеборью и ветеринарии. Мы предоставили в международную организацию следующие заявки: Екатерину Воронову - в комитет по троеборью, Екатерину Забегину - в ветеринарный комитет, Владимира Туганова - в комитет по конкуру, Ирину Макнами - в комитет по выездке".

Единственным представителем России в Европейской федерации конного спорта в настоящее время является член бюро ФКСР и глава комитета по выездке Анатолий Балыкин. Он входит в Восточный блок стран в Европейской федерации конного спорта.

"Конечно, этого недостаточно, мы прекрасно понимаем, что России сегодня нужно восстанавливать авторитет на международной арене, - подчеркнул собеседник агентства. - Приходится, по сути, заново выстраивать отношения со структурами FEI, а также федерациями стран, входящих в нашу региональную группу. В данный момент мы составляем дорожную карту с четко выстроенным планом действий на международном уровне. Впереди множество важных встреч и поездок, которые обязательно принесут свои плоды, и мы добьемся того, чтобы к нашему мнению прислушивались, как это было несколько лет назад".

10 декабря 2016 года состоялись выборы руководства Федерации конного спорта России. Новым президентом ФКСР была избрана Марина Сечина.

Генеральная ассамблея Международной федерации конного спорта пройдет с 18 по 21 ноября в уругвайском Монтевидео. Срок подачи заявок от национальных федераций на посты в FEI завершился 30 апреля.

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