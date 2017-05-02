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"Уфа" поддержала инициативу "Краснодара" о введении видеоповторов

Спорт
2 мая, 13:02 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Павел Гуревич

При этом вопрос качества судейства на матчах чемпионата России генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов комментировать не стал

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Шамиль Газизов

Шамиль Газизов

© Вадим Брайдов/ТАСС

МОСКВА, 2 мая. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Футбольный клуб "Уфа" поддержал инициативу "Краснодара" о введении системы видеоповторов в следующем сезоне. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор уфимцев Шамиль Газизов.

Во вторник "Краснодар" опубликовал на официальном сайте заявление, в котором попросил у Российского футбольного союза (РФС) разрешения на введение клубом системы видеоповторов в тестовом режиме в следующем сезоне. Также "Краснодар" предложил другим российским клубам отказаться от "порочной практики влияния на судей" и обвинил арбитров в необъективном судействе.

"Согласен с "Краснодаром" в частности введения видеоповторов. Будет хорошо, если это примут. Мысль шикарная, полностью поддерживаю своих коллег. Посмотрим, как это будет на их шикарном стадионе", - сказал Газизов.

При этом вопрос качества судейства на матчах чемпионата России генеральный директор "Уфы" комментировать не стал.

Система видеопомощи арбитрам (VAR) будет действовать на Кубке конфедераций 2017 года и может быть использована на чемпионате мира 2018 года в России.

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