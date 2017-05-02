ФК "Томь" выступил за введение видеоповторов в чемпионате России

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МОСКВА, 2 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. "Томь" выступает за введение видеоповторов в матчах чемпионата России по футболу. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор клуба Руслан Киселев.
Ранее во вторник "Краснодар" опубликовал на официальном сайте заявление, в котором попросил у Российского футбольного союза (РФС) разрешения на введение клубом системы видеоповторов в тестовом режиме в следующем сезоне. "Краснодар" также предложил другим российским клубам отказаться от "порочной практики влияния на судей" и обвинил арбитров в необъективном судействе.
"За видеоповторы я двумя руками "за", чтобы посмотреть, была ли красная карточка, штрафной, "вне игры", взятие ворот, какой характер нарушения. Думаю, рано или поздно мы к этому придем", - сказал он.
"Что касается обращения на тему судейства, то это мне это напоминает историю с Кодексом чести в бытность Фурсенко (главой РФС). Может, есть клубы, которые этим занимаются, пускай они и подписываются под этим обращением. Мы этим не занимались и не занимаемся", - подчеркнул он.
Сергей Фурсенко возглавлял РФС с 2010 по 2012 год. При нем был введен Кодекс чести российского футбола, предусматривающий, в том числе, соблюдение "фэйр-плей" и неучастие в договорных матчах и подкупе арбитров. Кодекс чести был отменен исполкомом РФС в начале апреля 2013 года.