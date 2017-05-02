"Краснодар" внесет в черный список шесть фанатов за участие в драке перед игрой с "Анжи"

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Футбольный клуб "Краснодар" запретит на год посещение домашних матчей шести болельщикам, которые участвовали в массовой драке перед игрой 26-го тура чемпионата России с махачкалинским "Анжи". Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой краснодарского клуба.

Матч между командами прошел в понедельник в Краснодаре и завершился вничью - 0:0. Перед игрой болельщики обеих команд устроили массовую драку около стадиона, позднее полиции удалось задержать зачинщиков потасовки с обеих сторон.

"Шестеро людей, называющих себя болельщиками "Краснодара", задержаны, к ним будут применены меры согласно действующему законодательству РФ. Мы, со своей стороны, внесем их в черный список, и эти люди, первый раз на год, будут отлучены от возможности посещать домашние матчи нашего клуба", - сказано в сообщении.