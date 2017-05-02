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Минспорт утвердит "Стратегию развития футбола в РФ до 2030 года" до 15 июня

Спорт
2 мая, 14:21 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Вероника Советова

"Стратегия-2030" была разработана в соответствии с поручениями президента РФ

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Павел Колобков

Павел Колобков

© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 2 мая. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Министерство спорта утвердит "Стратегию развития футбола в Российской федерации до 2030 года", принятую 8 апреля нынешнего года на конференции Российского футбольного союза (РФС), до 15 июня. Об этом ТАСС сообщил глава ведомства Павел Колобков.

"Стратегию развития российского футбола министерство утвердит до 15 июня", - сказал Колобков.

"Стратегия-2030" была разработана в соответствии с поручениями президента РФ по итогам совместного заседания Совета по развитию физической культуры и спорта и наблюдательного совета оргкомитета "Россия-2018", которое состоялось 8 декабря 2015 года. "Стратегия-2030" является логическим продолжением "Стратегии развития футбола в РФ на 2006-2016 годы" и учитывает концепцию, которая была заложена в "Стратегии развития футбола в РФ на период до 2020 года", утвержденной 26 апреля 2014 года.

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