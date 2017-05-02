"Анжи" вслед за "Краснодаром" внесет в черный список фанатов за драку перед матчем

МОСКВА, 2 мая. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Махачкалинский футбольный клуб "Анжи" вслед за "Краснодаром" внесет в черный список своих болельщиков, участвовавших в массовой драке перед матчем команд в 26-м туре чемпионата России. Об этом ТАСС сообщили в пресс- службе махачкалинской команды.

Матч прошел в понедельник в Краснодаре и завершился вничью - 0:0. Перед игрой болельщики обоих клубов устроили массовую драку около стадиона, позднее полиции удалось задержать зачинщиков потасовки с обеих сторон. Во вторник пресс-служба "Краснодара" заявила, что запретит на год посещение домашних матчей шести фанатам, участвовавшим в стычке.

"Мы отреагируем на поведение наших болельщиков. "Анжи" обращается к ним о недопустимости такого поведения и таких действий, как на матчах в Махачкале, так и на выездных играх. У нас есть такая вещь, как черный список, и участники драки обязательно будут туда внесены. На данный момент идентифицированы только те, кто был задержан органами правопорядка, по остальным работа продолжается", - сказали в пресс-службе "Анжи".

"Мы не приветствуем подобные действия. Но стоит сказать, что этот инцидент является также просчетом службы безопасности стадиона, так как она допустила стычку болельщиков. Надеюсь, в дальнейшем драки будут предотвращаться еще до их появления", - добавил собеседник ТАСС.

После 26 туров чемпионата России "Анжи" идет на 12-й строчке в турнирной таблице, имея в активе 29 очков. "Краснодар" расположился на четвертой строчке с 45 баллами.