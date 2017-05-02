Пахомов: Сочи принимает беспрецедентные меры безопасности перед Кубком конфедераций

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Пахомов: Сочи принимает беспрецедентные меры безопасности перед Кубком конфедерацийСпорт 2 мая, 14:51
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СОЧИ, 2 мая. /Спец. корр. ТАСС Антон Рассказов/. Беспрецедентные меры безопасности принимаются в Сочи в преддверии Кубка конфедераций 2017 года по футболу. Об этом заявил журналистам мэр города Анатолий Пахомов.
"С гордостью могу сказать, что мы предпринимаем беспрецедентные меры безопасности в преддверии Кубка конфедераций. Этому помогают более шести тысяч камер, стоит отметить молодежь и казачество, которые также способствуют охране общественного порядка. Вы знаете, что молодежь в нашем городе гуляет до утра, и она может не беспокоиться за свою безопасность", - сказал он, добавив, что гарантирует гостям турнира полную безопасность.
Он отметил, что в Сочи помогут встретить гостей 1130 местных волонтеров.
Розыгрыш Кубка конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля. Сочи примет три матча группового этапа и один из полуфиналов.