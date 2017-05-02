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Футбольный арбитр Сельдяков надеется, что Галицкий изменит позицию по работе судей

Спорт
2 мая, 15:06 дата обновления: 2 мая, 15:11 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Максим Алланазаров

Также арбитр матча "Краснодар" - "Анжи" считает, что видеоповторы в РФПЛ не нужны

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Владимир Сельдяков

Владимир Сельдяков

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 2 мая. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Главный арбитр футбольного матча "Краснодар" - "Анжи" Владимир Сельдяков считает, что введение видеоповторов не пойдет на пользу судейству в чемпионате России. Об этом он сообщил ТАСС.

Во вторник "Краснодар" опубликовал на официальном сайте заявление, в котором попросил у Российского футбольного союза (РФС) разрешения на введение клубом системы видеоповторов в тестовом режиме в следующем сезоне. В понедельник "Краснодар" дома сыграл вничью со счетом 0:0 с махачкалинским "Анжи". По мнению краснодарцев, на ход матча повлияли спорные решения арбитра встречи - в частности, на 24-й минуте судья отменил гол нападающего "Краснодара" Федора Смолова, зафиксировав офсайд.

"Что касается введения видеоповторов в футболе - лично я против этого. Понятно, что справедливость всегда и везде должна быть превыше всего, но чисто с судейской стороны могу объяснить свою позицию. Находясь на поле, я должен не бездумно соответствовать букве закона, а управлять людьми. Представьте себе ситуацию: я не заметил какое-то нарушение, команда воспользовалась помощью видеорефери, после этого в течение всей игры я не смогу влиять на игроков, которые после такого случая просто будут говорить мне, что я не разбираюсь в правилах и уже не заметил нарушение, которое было ранее", - сказал Сельдяков.

"Это вопрос психологии, который тоже очень важен. После таких случаев авторитет судей в глазах игроков и тренерского штаба команд неминуемо упадет до нуля", - добавил он.

Сельдяков выразил надежду, что владелец краснодарской команды Сергей Галицкий изменит свою позицию относительно работы судей. "Я прекрасно отношусь к футбольному клубу "Краснодар" и лично к Сергею Галицкому. Этот человек очень много делает для нашего футбола и для его развития. Конечно, когда происходят какие-то неудачи, проще всего вину скинуть на судей. Галицкий умнейший человек, я думаю, что сейчас эмоции остынут, он взвесит все за и против и как-то пересмотрит свою позицию", - сказал арбитр.

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