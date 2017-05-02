Будогосский: заявление "Краснодара" о судействе в РФПЛ дестабилизирует ситуацию

СОЧИ, 2 мая. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Заявление "Краснодара" о проблемах с судейством в чемпионате России по футболу стало неожиданным для департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС), оно дестабилизирует ситуацию. Об этом ТАСС заявил глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский.

Во вторник "Краснодар" опубликовал заявление, в котором, в частности, указал на судейские ошибки в матчах команды с тульским "Арсеналом" (2:0) и махачкалинским "Анжи" (0:0), а также предложил российским клубам отказаться от "порочной практики влияния на судей".

"Я сегодня утром разговаривал с Сергеем Николаевичем Галицким (президент "Краснодара" - прим. ТАСС), и ни слова не было сказано о каком-либо заявлении футбольного клуба "Краснодар". Мы обсуждали вопрос приобретения телевизионной техники для того, чтобы помочь судьям в принятии решений, договорились о взаимодействии в этом направлении между департаментом (судейства и инспектирования РФС) и представителями футбольного клуба. Для меня крайне удивительно видеть публикацию, которая появилась на сайте "Краснодара", очень хочется верить, что она не была согласована с президентом клуба, хотя в это с трудом верится", - сказал Будогосский.

"Те эпизоды, которые были приведены на сайте "Краснодара", нам хорошо известны, и контрольно- квалификационная комиссия по большинству из них принимала соответствующие решения, а некоторые эпизоды будут рассмотрены на ближайшем заседании комиссии, поэтому никакой новизны эти эпизоды не имеют. Вызывает удивление и то, что это появляется тогда, когда чемпионат достигает своего апогея и у какого-то клуба возникают проблемы с количеством набранных очков", - отметил глава судейского департамента РФС.

"Мне остается только сожалеть, что подобные вещи вносят диссонанс и раскачивают общую лодку, в которой плывут все участники чемпионата России по футболу", - добавил собеседник ТАСС.

"Раньше на телевидении была хорошая программа под названием "Слабое звено". Эти клубы хотят выставить слабым звеном футбольных арбитров. Но не получится - арбитры пытаются быть не слабым звеном, а сильным, и они это подтверждают своей работой в большинстве матчей чемпионата России по футболу", - сказал Будогосский.

Футбол должен оставаться футболом, а судейство - судейством

"Краснодар" также в своем заявлении попросил РФС разрешить установить на своем стадионе систему видеоповторов в следующем сезоне.

"Система должна помочь судьям в принятии правильного решения, чтобы они не допускали ошибок, и Галицкий был инициатором того, чтобы такая система появилась на стадионе в Краснодаре, - отметил Будогосский. - На бюро исполкома Виталий Леонтьевич Мутко говорил, что на Кубке конфедераций будут установлены технические новшества, и он постарается изучить возможность внедрения других новшеств, чтобы облегчить работу судей и сделать ее более четкой в плане отсутствия ошибок. Это могут быть не видеоповторы, а что-то другое, просто надо выбрать оптимальный вариант по цене, эффективности и простоте использования".

Ранее Будогосский говорил, что он против введения в чемпионате России видеоповторов. "Я не хочу выглядеть человеком, который упирается рогами. Если я увижу, что система действительно может помочь достичь минимума судейских ошибок, то почему бы нет? При этом самое главное, чтобы футбол оставался футболом, а судейство - судейством", - сказал глава судейского департамента РФС.