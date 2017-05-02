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Боец Андерсон Силва завершит карьеру, если не получит титульный бой в UFC

Спорт
2 мая, 16:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, мая. /ТАСС

Ранее сообщалось, что бразилец, который имеет опыт боксерских поединков, намерен провести бой по правилам бокса с американским боксером Роем Джонсом, который также имеет российское гражданство

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МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Известный бразильский боец смешанного стиля Андерсон Силва, выступающий в среднем весе в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), завершит карьеру, если не получит право провести бой за титул в организации. Слова спортсмена приводит портал Lance.

"Если они не дадут мне бой за титул, я заканчиваю карьеру, - сказал 41-летний бразилец. - Я останусь со своей семьей. Это очень плохая ситуация, я устал".

Силва является одним из лучших бойцов UFC в средней/полутяжелой весовых категориях, суммарно в смешанных единоборствах он провел 42 поединка, победив в 34 из них (28 - досрочно) и потерпев восемь поражений. В 2006 году он завоевал титул чемпиона UFC в среднем весе в поединке с американцем Ричем Франклином и владел им вплоть до 2013 года, проведя с тех пор девять успешных защит своего пояса, что является рекордом организации. За карьеру в UFC он 12 раз получал бонус за самую лучшую победу нокаутом, удушающим или болевым приемами.

Ранее сообщалось, что Силва, который имеет опыт боксерских поединков, намерен провести бой по правилам бокса с американским боксером Роем Джонсом, который также имеет российское гражданство.

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