Скончался чемпион ОИ-1972 по гребле на каноэ Юрий Лобанов

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Олимпийский чемпион по гребле на байдарках и каноэ Юрий Лобанов скончался на 65-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ.

Он завоевал золото Игр 1972 года в Мюнхене в соревновании каноэ-двоек на дистанции 1000 м. На Играх-1980 в Москве он завоевал бронзу в аналогичной дисциплине.

Лобанов является восьмикратным чемпионом мира, двукратным серебряным и бронзовым призером мировых первенств.