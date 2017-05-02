Биатлонист Антон Шипулин начнет подготовку к олимпийскому сезону 23 мая

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Олимпийский чемпион Сочи в эстафете биатлонист Антон Шипулин начнет подготовку к новому сезону 23 мая в болгарском Бельмекене. Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).

Вместе с Шипулиным на сбор под руководством Андрея Крючкова отправится Алексей Волков. Сборная России начнет подготовку к олимпийскому сезону 15 мая, мужская и женская команды проведут сбор в Белокурихе до 30 мая.

Шипулин - победитель Игр-2014 в Сочи в эстафете 4х7,5 км, бронзовый призер Олимпиады-2010 в Ванкувере в этой же дисциплине. О том, что спортсмен будет готовиться к Играм в Южной Корее индивидуально, было объявлено 2 апреля.

Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля.