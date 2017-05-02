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Мутко и Кондратьев получили паспорта болельщиков для посещения матчей Кубка конфедераций

Спорт
2 мая, 16:31 UTC+3 СОЧИ Дильшад Ломовских, Антон Рассказов

Выдача паспортов болельщиков состоялась в новом центре выдачи в Олимпийском парке в Сочи

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Виталий Мутко

Виталий Мутко

© Сергей Фадеичев/ТАСС

СОЧИ, 2 мая. /Спец. корр. ТАСС Дильшад Ломовских, Антон Рассказов/. Вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС), глава оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев получили паспорта болельщиков (Fan ID) для прохода на стадионы во время Кубка конфедераций 2017 года. Об этом с места событий сообщают корреспонденты ТАСС.

Выдача паспортов болельщиков состоялась в новом центре выдачи в Олимпийском парке в Сочи. Центр открылся во вторник в главной трибуне "Сочи Автодрома".

"Все очень быстро, оперативно, комфортно, поэтому всех приглашаю", - сказал Мутко.

По словам заместителя директора департамента реализации стратегических проектов Министерства связи и массовых коммуникаций РФ Андрея Романкова, новый центр выдачи паспортов болельщиков будет пропускать порядка шести тысяч болельщиков в день.

"Это второй центр выдачи паспортов в Сочи. Сейчас он рассчитан на 34 рабочих места, а непосредственно к Кубку конфедераций будет расширен еще на 30. За последнюю неделю мы открыли дополнительные центры выдачи во всех четырех городах, которые примут турнир, а также центр в Краснодаре. У него будет пропускная способность на шесть тысяч человек", - сказал Романов.

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ЧМ-2018 по футболу Кубок конфедераций-2017
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