Моуринью ужесточит правила пользования соцсетями для футболистов "Манчестер Юнайтед"

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Главный тренер английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью ужесточит правила пользования социальными сетями для игроков команды. Об этом сообщает издание Mirror.

В четверг "Манчестер Юнайтед" проведет первый полуфинальный матч Лиги Европы против испанской "Сельты", и Моуринью хочет, чтобы игроков ничто не отвлекало от подготовки к важной встрече. Тренер недоволен тем, как много игроки пользуются социальными сетями, и намерен ограничить количество информации, выходящей из клуба. Футболистам уже объявили, что им запрещено публиковать фотографии с тренировок, а также из клубного автобуса.

Первый полуфинальный матч Лиги Европы между "Сельтой" и "Манчестер Юнайтед" состоится 4 мая в Виго, начало - 22:05 мск.