Рекордные для выездной игры 7 тыс. болельщиков поддержат "Локомотив" в финале Кубка России

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Рекордные для выездной игры 7 тыс. болельщиков поддержат "Локомотив" в финале Кубка РоссииСпорт 2 мая, 16:55
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МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Рекордные для выездной игры московского "Локомотива" семь тысяч болельщиков поддержат команду в финале Кубка России по футболу. Об этом сообщается в Twitter "Локомотива".
Финальный матч Кубка России между "Уралом" (Екатеринбург) и "Локомотивом" состоится во вторник на стадионе "Фишт" в Сочи.
"В Сочи "Локомотив" поддержит более 7 тысяч человек. Это самый массовый выезд красно-зеленых в истории", - говорится в сообщении.
Ранее президент "Локомотива" Илья Геркус сообщил, что клуб продал в Москве пять тысяч билетов, однако распространением также занимался Российский футбольный союз (РФС).