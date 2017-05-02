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Рекордные для выездной игры 7 тыс. болельщиков поддержат "Локомотив" в финале Кубка России

Спорт
2 мая, 16:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, мая. /ТАСС

Никогда ранее столько болельщиков не поддерживало команду в гостевом матче

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Стадион "Фишт"

Стадион "Фишт"

© Артур Лебедев/ТАСС

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Рекордные для выездной игры московского "Локомотива" семь тысяч болельщиков поддержат команду в финале Кубка России по футболу. Об этом сообщается в Twitter "Локомотива".

Финальный матч Кубка России между "Уралом" (Екатеринбург) и "Локомотивом" состоится во вторник на стадионе "Фишт" в Сочи.

"В Сочи "Локомотив" поддержит более 7 тысяч человек. Это самый массовый выезд красно-зеленых в истории", - говорится в сообщении.

Ранее президент "Локомотива" Илья Геркус сообщил, что клуб продал в Москве пять тысяч билетов, однако распространением также занимался Российский футбольный союз (РФС).

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