Мутко: более 300 тыс. билетов продано на игры Кубка конфедераций

СОЧИ, 2 мая. /Спец. корр. ТАСС Дильшад Ломовских, Антон Рассказов/. Более 300 тысяч билетов продано на матчи Кубка конфедераций по футболу 2017 года, который пройдет в России. Об этом журналистам заявил вице-премьер РФ, председатель оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко.

"На игры Кубка конфедераций продано более 300 тысяч билетов. Около 90 процентов билетов приобрели россияне, оставшуюся часть - чилийцы, немцы. Например, на матч Россия - Португалия проданы почти все билеты", - сказал Мутко.

"Темпы (продаж билетов на Кубок конфедераций) меньше бразильских, но выше, чем в ЮАР", - добавил вице-премьер.

По словам Мутко, наибольшим спросом пользуются билеты на матчи с участием сборной России, в особенности билеты четвертой категории стоимостью от 960 рублей.

"Россия готова к Кубку конфедераций, мы ждем команды, ждем первый матч. Это будет незабываемый турнир, потому что в нем примут участие лучшие команды мира, а также интересная, меняющаяся сборная России", - сказал председатель оргкомитета "Россия-2018".

Встречи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Сборная России сыграет в группе А, где встретится с командами Новой Зеландии (17 июля, Санкт-Петербург), Португалии (21 июня, Москва), Мексики (24 июня, Казань).