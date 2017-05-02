Хоккеист Панарин тренируется в звене с Шипачевым и Дадоновым в Новогорске

НОВОГОРСК /Московская область/, 2 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги "Чикаго" Артемий Панарин занимается в звене с Вадимом Шипачевым и Евгением Дадоновым на открытой тренировке сборной России, передает корр. ТАСС с места событий.

Форвард Кирилл Капризов тренируется в качестве четвертого форварда вместе с Романом Любимовым, Андреем Светлаковым и Александром Барабановым.

Чемпионат мира пройдет с 5 по 21 мая в Кельне и Париже.