Бурдасов и Голышев не войдут в состав сборной России на ЧМ по хоккею

Роскомнадзор начал замедлять раздачу с "пиратских" торрентовЭкономика и бизнес 2 мая, 17:28
Встречи Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. ДосьеБиографии и справки 2 мая, 17:22
Бурдасов и Голышев не войдут в состав сборной России на ЧМ по хоккеюСпорт 2 мая, 17:19
Сенаторы предложили закрепить в законе психологический отбор при призыве в армиюАрмия и ОПК 2 мая, 17:12
Мутко: более 300 тыс. билетов продано на игры Кубка конфедерацийСпорт 2 мая, 17:08
Более 40% французов считают, что Макрон лучше Ле Пен отстоит интересы страны за рубежомМеждународная панорама 2 мая, 17:04
Королевы в восхищении: лучшие образы Met Gala 2017Общество 2 мая, 17:00
Рекордные для выездной игры 7 тыс. болельщиков поддержат "Локомотив" в финале Кубка РоссииСпорт 2 мая, 16:55
Моуринью ужесточит правила пользования соцсетями для футболистов "Манчестер Юнайтед"Спорт 2 мая, 16:46
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НОВОГОРСК /Московская область/, 2 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающие сборной России по хоккею Антон Бурдасов, Анатолий Голышев и Павел Красковский не войдут в состав национальной команды на чемпионат мира. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации хоккея России.
Игроки не принимают участия в тренировке национальной команды в подмосковном Новогорске. Бурдасов и Голышев выступали в составе сборной в матчах Евровызова и заключительного этапа Евротура. Красковский принял участие в Кубке "Алроса" в Санкт-Петербурге в составе олимпийской сборной.
Чемпионат мира пройдет с 5 по 21 мая в немецком Кельне и Париже.