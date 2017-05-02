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Бурдасов и Голышев не войдут в состав сборной России на ЧМ по хоккею

Спорт
2 мая, 17:19 UTC+3 НОВОГОРСК /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

Также в турнире не примет участие Павел Красковский

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Анатолий Голышев

Анатолий Голышев

© Антон Новодережкин/ТАСС

НОВОГОРСК /Московская область/, 2 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающие сборной России по хоккею Антон Бурдасов, Анатолий Голышев и Павел Красковский не войдут в состав национальной команды на чемпионат мира. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации хоккея России.

Игроки не принимают участия в тренировке национальной команды в подмосковном Новогорске. Бурдасов и Голышев выступали в составе сборной в матчах Евровызова и заключительного этапа Евротура. Красковский принял участие в Кубке "Алроса" в Санкт-Петербурге в составе олимпийской сборной.

Чемпионат мира пройдет с 5 по 21 мая в немецком Кельне и Париже.

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