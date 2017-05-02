Екатеринбург готовится болеть за ФК "Урал" в финальном матче Кубка России

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 мая. /ТАСС/. Екатеринбург активно готовится болеть за футбольный клуб "Урал", который сыграет в Сочи с московским "Локомотивом" в финальном матче Кубка России. В некоторых барах города, где будет транслироваться матч, уже забронировано до 70% столиков, а на одной из центральных улиц Екатеринбурга организована фан-зона для болельщиков "Урала".
"Финальный матч Кубка России по футболу, в котором "Урал" выйдет на поле против "Локомотива", покажут на большом экране в центре Екатеринбурга. Специально для любителей большого футбола и болельщиков клуба 2 мая на пешеходной зоне на улице Вайнера будет организована фан- зона с прямой трансляцией финальной игры на большом экране", - говорится в официальном сообщении екатеринбургского футбольного клуба.
Врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев, который сейчас находится в Сочи и собирается посетить финальный матч, записал видеообращение для болельщиков "Урала". "Сегодня Сочи на один день стал уральским: очень много болельщиков с атрибутикой нашей команды, но я уверен, что за "Урал" будут болеть и любители спорта из других регионов. Пожелаем нашим ребятам успехов, "Урал" всегда бьется до самой последней минуты, и уверен: нашу команду ждет успех", - сказал Куйвашев.
Матч "Урал" - "Локомотив" состоится 2 мая в Сочи на стадионе "Фишт". Победитель Кубка России получит право принять участие в Лиге Европы сезона-2017/18 с группового этапа.