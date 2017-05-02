Мутко: система детско-юношеского футбола в России будет реформирована

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СОЧИ, 2 мая. /Спец. корр. ТАСС Антон Рассказов/. Российский футбольный союз (РФС) реформирует систему детско-юношеского футбола в стране. Об этом журналистам сообщил вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко.
"В ближайшее время будем ждать реформу всей системы детско-юношеского футбола. 36 академий уже выбраны, а всего выберем около 100. Подпишем с ними соглашения и присвоим им статус региональных центров подготовки", - сказал Мутко.
"Нужно отобрать талантливых ребят, которые начнут получать стипендии от РФС, как и их тренеры. Будем помогать им и методически, и финансово", - добавил он.
"Серьезные академии есть у клубов РФПЛ, есть муниципальные и региональные академии. Всех их нужно объединить в одну систему. В ней будут заниматься футболом 415 тысяч детей", - сказал президент РФС.