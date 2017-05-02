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Тренировочные площадки Адлера для команд ЧМ-2018 готовы на 95%

Спорт
2 мая, 18:25 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 2, мая. /ТАСС

Объекты планируют сдать в эксплуатацию 15 мая

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СОЧИ, 2 мая. /ТАСС/. Готовность тренировочных площадок Адлера для подготовки команд-участниц чемпионата мира по футболу 2018 года составляет 95%. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

"Сейчас на спортивных объектах в Адлере завершаются основные строительно-монтажные работы. Речь идет о наладке основных инженерных сетей, нанесении разметки футбольных полей, внутренней отделке административно-бытовых комплексов, установке скамеек для судей и запасных игроков. Кроме того, ведутся работы по благоустройству территории. Готовность площадок составляет порядка 95%", - сказали в пресс-службе.

Объекты планируют сдать в эксплуатацию 15 мая. К чемпионату мира 2018 года в крае откроется восемь тренировочных площадок в местах размещения баз команд - в Краснодаре, Геленджике, Анапе и Сочи.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России.

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