Тренировочные площадки Адлера для команд ЧМ-2018 готовы на 95%

Ремни без опасности: как не пострадать при турбулентностиОбщество 2 мая, 18:56
Хоккеист Панарин пока не готов делать заявлений о своем участии в ОлимпиадеСпорт 2 мая, 18:49
Хоккеист сборной РФ Ткачев не боится ехать на ЧМ при отсутствии контракта с клубомСпорт 2 мая, 18:43
Опубликован список пятиэтажек под снос в МосквеОбщество 2 мая, 18:42
Голосование о включении пятиэтажек в программу реновации начнется 15 маяОбщество 2 мая, 18:27
Инвесторы предпочли акции "Газпрома" бумагам "Сбербанка" из-за дивидендной идеиЭкономика и бизнес 2 мая, 18:22
Поп-опера по мотивам романа "Война и мир" выдвинута на премию "Тони" в 12 номинацияхКультура 2 мая, 18:19
Мутко: российскому футболу нужен баланс в вопросе лимита на легионеров в РФПЛСпорт 2 мая, 18:14
В Госдуму внесли законопроект об отправке повесток в армию по электронной почтеАрмия и ОПК 2 мая, 17:57
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СОЧИ, 2 мая. /ТАСС/. Готовность тренировочных площадок Адлера для подготовки команд-участниц чемпионата мира по футболу 2018 года составляет 95%. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.
"Сейчас на спортивных объектах в Адлере завершаются основные строительно-монтажные работы. Речь идет о наладке основных инженерных сетей, нанесении разметки футбольных полей, внутренней отделке административно-бытовых комплексов, установке скамеек для судей и запасных игроков. Кроме того, ведутся работы по благоустройству территории. Готовность площадок составляет порядка 95%", - сказали в пресс-службе.
Объекты планируют сдать в эксплуатацию 15 мая. К чемпионату мира 2018 года в крае откроется восемь тренировочных площадок в местах размещения баз команд - в Краснодаре, Геленджике, Анапе и Сочи.
Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России.
Из России с футболом: туристический портал для болельщиков ЧМ-2018