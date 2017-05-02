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Первый вице-президент FINA опроверг свою причастность к коррупции в ФИФА

Спорт
2 мая, 18:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, мая. /ТАСС

Хуссейн аль-Мусаллам заявил, что у него есть все необходимые документы, чтобы доказать свою позицию

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МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Первый вице-президент Международной федерации плавания (FINA) и член комитета олимпийской солидарности Международного олимпийского комитета (МОК), который занимается распределением средств на развитие олимпийского движения, Хуссейн аль-Мусаллам опроверг свою причастность к делу о коррупции в Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом сообщает портал Insidethegames.

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СМИ: первый вице-президент FINA является фигурантом дела о коррупции в ФИФА

Минюст США обвинил главу Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК) и на тот момент члена совета ФИФА шейха Ахмада аль-Фахада аль-Сабаха в причастности к делу главы Футбольной ассоциации Гуама Ричарда Лая, который признал себя виновным в коррупции. Аль-Мусаллам также был назван причастным к скандалу, так как является доверенным лицом шейха Ахмада.

"Я отрицаю какие-либо правонарушения со своей стороны", - сказал аль-Мусаллам.

"Как только я услышал новости в пятницу, то сразу попросил, чтобы комитет по этике Олимпийского совета Азии занялся расследованием, по итогам которого будут обнародованы любые факты. У нас есть все необходимые документы, чтобы доказать нашу позицию", - добавил аль-Мусаллам.

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