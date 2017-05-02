Хоккеист Капризов сообщил, что переход в ЦСКА является новым витком в его карьере

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НОВОГОРСК, 2 мая. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Нападающий Кирилл Капризов сообщил, что переход в хоккейный клуб ЦСКА из уфимского "Салавата Юлаева" является новым витком в его карьере. Об этом он рассказал журналистам.
Капризов перешел в ЦСКА из "Салавата Юлаева" в понедельник.
"Переход в ЦСКА - это новый виток в карьере. Нужно показывать хоккей с каждым годом все лучше и лучше. Но на данный момент все мои мысли сконцентрированы на сборной России", - сказал Капризов.
Во вторник 20-летний игрок провел первую тренировку в составе сборной России.
"Сегодня первый день в главной сборной, настроение очень хорошее. Сложно сравнивать клуб и сборную, поэтому тренировки разные, есть отличия. Еще не успел поговорить с более опытными партнерами. Олег Валерьевич (Знарок) встретил хорошо, пока еще много подсказывает", - сказал Капризов.
Чемпионат мира по хоккею пройдет с 5 по 21 мая в Париже и Кельне.