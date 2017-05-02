Янина отстранена на два месяца от участия в соревнованиях по академической гребле

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Россиянка Анастасия Янина на два месяца отстранена от соревнований по академической гребле. Об этом сообщает пресс-служба Федерации гребного спорта России.

Янина наказана за неспортивное поведение. Помимо двухмесячной дисквалификации, она отстранена на год условно.

"Если после отстранения повторится что-то подобное, то президиум федерации подойдет к решению такого вопроса более жестко", - заявил президент Федерации гребного спорта России Алексей Свирин.