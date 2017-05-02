Панарин вошел в расширенный состав сборной России на чемпионат мира по хоккею

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Панарин вошел в расширенный состав сборной России на чемпионат мира по хоккеюСпорт 2 мая, 19:16
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НОВОГОРСК /Московская область/, 2 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающие Кирилл Капризов и Артемий Панарин вошли в расширенный состав сборной России по хоккею на чемпионат мира. Список игроков был оглашен на пресс-конференции в подмосковном Новогорске.
Полный состав выглядит следующим образом:
"Мы считаем, что это лучшие хоккеисты, которые едут бороться за золото, других задач у нас никогда не было. Настроение великолепное, работа проведена хорошая, все зависит только от нас. Мы рассчитываем на тех, кто присутствует, в НХЛ идет плей-офф", - прокомментировал выбор главный тренер Олег Знарок.
Чемпионат мира пройдет с 5 по 21 мая в немецком Кельне и Париже. На предварительном этапе россияне сыграют с командами США, Швеции, Словакии, Германии, Латвии, Дании и Италии. Первый матч сборная России проведет с командой Швеции 5 мая.