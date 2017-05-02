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Панарин вошел в расширенный состав сборной России на чемпионат мира по хоккею

Спорт
2 мая, 19:16 UTC+3 НОВОГОРСК /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

Турнир пройдет с 5 по 21 мая в Кельне и Париже

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Артемий Панарин

Артемий Панарин

© EPA/ARMANDO BABANI

НОВОГОРСК /Московская область/, 2 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающие Кирилл Капризов и Артемий Панарин вошли в расширенный состав сборной России по хоккею на чемпионат мира. Список игроков был оглашен на пресс-конференции в подмосковном Новогорске.

Полный состав выглядит следующим образом:

  • вратари - Андрей Василевский ("Тампа-Бэй", НХЛ), Илья Сорокин (ЦСКА), Игорь Шестеркин (СКА);
  • защитники - Виктор Антипин, Алексей Береглазов (оба - "Металлург", Магнитогорск), Антон Белов (СКА), Владислав Гавриков ("Локомотив"), Артем Зуб (СКА), Богдан Киселевич (ЦСКА), Андрей Миронов ("Динамо"), Иван Проворов ("Филадельфия", НХЛ), Михаил Науменков (ЦСКА);
  • нападающие - Никита Гусев, Евгений Дадонов, Сергей Плотников, Александр Барабанов, Вадим Шипачев (все - СКА), Кирилл Капризов, Валерий Ничушкин, Сергей Андронов, Иван Телегин, Андрей Светлаков (все - ЦСКА), Владислав Наместников, Никита Кучеров (оба - "Тампа-Бэй", НХЛ), Сергей Мозякин ("Металлург", Магнитогорск), Артемий Панарин ("Чикаго", НХЛ), Владимир Ткачев ("Ак Барс"), Роман Любимов ("Филадельфия").

"Мы считаем, что это лучшие хоккеисты, которые едут бороться за золото, других задач у нас никогда не было. Настроение великолепное, работа проведена хорошая, все зависит только от нас. Мы рассчитываем на тех, кто присутствует, в НХЛ идет плей-офф", - прокомментировал выбор главный тренер Олег Знарок.

Чемпионат мира пройдет с 5 по 21 мая в немецком Кельне и Париже. На предварительном этапе россияне сыграют с командами США, Швеции, Словакии, Германии, Латвии, Дании и Италии. Первый матч сборная России проведет с командой Швеции 5 мая.

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