Василевский будет основным вратарем сборной России по хоккею на ЧМ-2017

НОВОГОРСК /Московская область/, 2 мая. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа-Бэй" 22-летний Андрей Василевский будет основным голкипером сборной России на чемпионате мира 2017 года. Об этом журналистам сообщил тренер вратарей российской сборной Рашит Давыдов.

"Наш номер один - это Василевский", - сказал Давыдов.

Василевский в прошедшем регулярном чемпионате НХЛ провел 50 матчей, в которых пропускал в среднем за игру 2,61 шайбы. В 2014 году в составе сборной России он стал чемпионом мира.

Чемпионат мира пройдет в Кельне и Париже с 5 по 21 мая.