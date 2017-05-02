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Хоккеист сборной России Кучеров заявил, что привык к игре на больших площадках

Спорт
2 мая, 19:57 UTC+3 НОВОГОРСК /Корр. ТАСС, Дмитрий Рачицкий

Матчи НХЛ проходят на площадках меньшего размера, чем в Европе

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Никита Кучеров

Никита Кучеров

© AP Photo/Mike Carlson

НОВОГОРСК /Московская область/, 2 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа-Бэй" и сборной России Никита Кучеров успел перестроиться на игру на больших площадках за время пребывания в национальной команде. Об этом он заявил журналистам во время дня открытых дверей сборной России, который прошел во вторник на базе в подмосковном Новогорске.

Матчи НХЛ проходят на площадках меньшего размера, чем в Европе. "У меня было время, я перестроился на большие площадки. Буду играть там, куда определит тренер. В первых двух играх на большой площадке на Евротуре было тяжеловато. Вообще мне больше нравится играть на маленьких площадках", - сказал Кучеров.

"За играми плей-офф НХЛ не слежу, смотрю только счет, - продолжил игрок. - На чемпионате мира будет непросто, его будет тяжело выиграть. Нам нужно быть одним целым, одной командой, только так мы сможем победить".

Кучеров поделился ожиданиями от стартового матча чемпионата мира с командой Швеции. "Со шведами на Евротуре была больше товарищеская игра, на чемпионате мира все будет по-другому, все будут "вкатанными". Будет другой хоккей", - сказал форвард.

"Каждый хочет поехать на Олимпийские игры, это мечта детства. У меня нет слова, в отличие от других. Как скажут, так и сделаю", - поделился мнением Кучеров о нежелании НХЛ делать паузу в чемпионате на время Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане.

Чемпионат мира пройдет с 5 по 21 мая в Кельне и Париже.

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