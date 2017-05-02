Капризов заявил, что сбылась его мечта попасть на чемпионат мира по хоккею

НОВОГОРСК /Московская область/, 2 мая. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Нападающий сборной России по хоккею Кирилл Капризов заявил, что он мечтал попасть в состав национальной команды на чемпионат мира. Об этом он рассказал журналистам.

Во вторник на специальной пресс-конференции в подмосковном Новогорске был объявлен расширенный состав сборной России по хоккею, в который вошел 20-летний Капризов.

"Конкуренция в сборной высокая, что тут скрывать. Мне повезло, что позвали именно меня. Моя мечта сбывается, я сыграю на чемпионате мира. Чувствую себя нормально, особо не волнуюсь", - сказал Капризов.

"Теперь нужно пройти в состав сборной. Пока стараюсь больше смотреть на старших и учиться у них чему-нибудь новому", - добавил он.

Чемпионат мира по хоккею пройдет с 5 по 21 мая в Париже и Кельне.