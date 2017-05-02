Российский защитник Зайцев подписал семилетний контракт с клубом НХЛ "Торонто"

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МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Торонто" Никита Зайцев подписал новый контракт с клубом сроком на семь лет. Об этом сообщает пресс-служба "Торонто".
Действующий контракт истекает в июне 2017 года. По условиям нового соглашения россиянин будет зарабатывать $4,5 млн в год. В контракте прописано лимитированное число клубов, в которые игрок может быть обменян.
В сезоне-2016/17 Зайцев дебютировал в НХЛ. На счету 25-летнего россиянина 82 матча в регулярном чемпионате, четыре шайбы и 32 результативные передачи при показателе полезности "-22". В плей-офф защитник сыграл в четырех играх, не отличившись результативными действиями.