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Ротенберг: вопрос о дополнительном выходном дне на ЧМ будет подниматься на совете IIHF

Спорт
2 мая, 20:12 UTC+3 НОВОГОРСК /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

По словам вице-президента ФХР, выходной день перед финалом однозначно нужен

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НОВОГОРСК /Московская область/, 2 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Вопрос о дополнительном выходном дне во время проведения чемпионата мира будет подниматься на совете Международной федерации хоккея (IIHF), который пройдет в мае. Об этом журналистам сказал первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг.

Во вторник в УТЦ "Новогорск" состоялся день открытых дверей сборной России по хоккею.

"Выходной день перед финалом однозначно нужен. Команда с точки зрения реабилитации подходит к полуфиналу, а потом сразу следует финал. С точки зрения физиологии - это неправильный подход, мы обратили на это внимание IIHF и Рене Фазеля. Он ответил, что этот вопрос будет подниматься на заседании совета IIHF, мы очень надеемся, что на следующем чемпионате мира будет дополнительный выходной или сокращение команд", - сказал Ротенберг.

Чемпионат мира пройдет с 5 по 21 мая в Кельне и Париже.

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