ФХР продолжает вести переговоры по Дому болельщика сборной России на ЧМ

НОВОГОРСК /Московская область/, 2 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Федерация хоккея России (ФХР) продолжает вести переговоры о создании Дома болельщика сборной России в Кельне во время чемпионата мира. Об этом журналистам сообщил первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.

Дом болельщика сборной России действовал во время прошлогоднего чемпионата мира в Москве. Он был открыт для всех желающих, там можно было посмотреть трофеи сборной страны, хоккейные экспонаты, а также видеонарезки успешных матчей национальной команды.

"Мы планировали его организовать, велись переговоры со спонсором и до сих пор ведутся. На сегодняшний день у нас нет под этот проект якорного спонсора и вопрос еще прорабатывается", - сказал Ротенберг.