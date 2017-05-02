Юрий Семин стал рекордсменом по количеству выигранных Кубков России как главный тренер

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Юрий Семин установил рекорд по количеству выигранных Кубков России по футболу в качестве главного тренера, он завоевывал трофей пять раз.

Во вторник московский "Локомотив", возглавляемый 69-летним специалистом, переиграл в финале Кубка екатеринбургский "Урал" (2:0).

Все трофеи Семин завоевал во главе железнодорожников - в сезонах-1995/96, 1996/97, 1999/00 и 2000/01. По одному разу специалист доводил команду до финала Кубка России (1997/98) и Кубка СССР (1989/90). Еще один трофей Семин выиграл с "Локомотивом" в качестве президента клуба - в сезоне-2006/07. Таким образом, специалист не имел непосредственного отношения только к победе команды в Кубке России сезона-2014/15, а также двум победам в Кубке СССР (1936 и 1957 годы).

Четыре раза Кубок России выигрывал Валерий Газзаев во главе ЦСКА (2001/02, 2004/05, 2005/06, 2007/08).