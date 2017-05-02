Тренер ЦСКА Гришин не исключил, что займется околофутбольной работой в новом сезоне

НОВОГОРСК /Московская область/, 2 мая. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Старший тренер молодежной команды ЦСКА Александр Гришин не исключил, что в новом сезоне займется околофутбольной деятельностью. Об этом он сообщил ТАСС.

Во вторник Гришин, который работает со второй командой армейцев с декабря 2010 года, сообщил ТАСС, что покинет свою должность по окончании текущего сезона.

"Мы восемь лет работаем в одном режиме. Хочется расти и прогрессировать дальше. В дубле работа не меняется, каждый год мы делаем одно и то же. Мы делаем команду, выпускаем ее, а потом забираем из школы новых ребят", - сказал Гришин.

"Если первые два-три года было интересно, то потом я понял, что это механическая работа, все идет по кругу, не прибавляет знаний, - продолжил он. - Ты не можешь двигаться дальше, потому что через год твоих парней расхватывают, и снова опускаешься на ступеньку назад, а потом снова делаешь те же вещи, стоишь на одном месте".

"Я понял, что нужно заняться другой работой, чтобы не застаивались мозги, получить новый вызов в своей карьере. Пускай даже не тренером, а околофутбольной работой. Как человек на данный момент я не прогрессирую", - подытожил он.

Также специалист сообщил, что конкретных предложений от клубов Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) и Футбольной национальной лиги (ФНЛ) ему не поступало. "Я готов пойти в ДЮСШ, развивать маленьких футболистов. Были ли предложения из клубов РФПЛ или ФНЛ? До конкретики дело не доходило", - сообщил специалист.

Главная победа - отзывы воспитанников

В молодежном первенстве ЦСКА после 26 туров идет на первом месте в турнирной таблице, имея в активе 59 очков. Вторым идет "Спартак", отставая на три балла.

"Хотелось бы уйти чемпионами, но еще впереди четыре тура. Если наберем два очка, гарантируем серебро, неплохой результат. Мы семь человек отдали основному составу, это главный успех. В последние годы очень выросли Головин, Караваев, Подберезкин, мы свою работу выполнили", - отметил Гришин.

"Меня все спрашивают про первое место, но я на нем не зацикливаюсь. Больше хотят выиграть ребята, нежели я. Как бывший спортсмен, я их понимаю", - добавил он.

В февраля в интервью ТАСС нападающий ЦСКА Тимур Жамалетдинов рассказал, что хочет выиграть золотые медали молодежного первенства для Гришина.

"У нас ребята хорошие. Мы в них поверили, а они отвечают нам благодарностью. Очень рад, что воспитанники отзываются о тренере. Это главная победа - не медали, а человеческое отношение, не про каждого специалиста так говорят", - считает тренер.