Куйвашев: "Урал" был настоящим боевым коллективом в финале Кубка России по футболу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 мая. /ТАСС/. Игроки "Урала" были настоящим боевым коллективом в финальном матче Кубка России по футболу с московским "Локомотивом", сообщил в своем Instagram врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев.

"Локомотив" обыграл екатеринбургский "Урал" со счетом 2:0 в финале Кубка России и стал семикратным обладателем трофея. Финальный матч прошел на стадионе "Фишт" в Сочи.

"Наши ребята сражались, как настоящие уральцы! Пусть не сегодня, но уверен, что мы еще добьемся этой цели! Спасибо футболистам, тренерам, всей команде, они настоящий боевой коллектив. Спасибо всем Вам, уральцы за поддержку, наши победы ждут нас в скором будущем", - отметил Куйвашев в своем сообщении.

Публикация от Евгений Куйвашев (@evgenykuyvashev) Май 2 2017 в 10:53 PDT