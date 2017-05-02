Нападающий клуба НХЛ "Питтсбург" Кросби не сыграет с "Вашингтоном" из-за сотрясения мозга

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Нападающий клуба НХЛ "Питтсбург" Кросби не сыграет с "Вашингтоном" из-за сотрясения мозгаСпорт 2 мая, 21:29
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МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Капитан "Питтсбурга" Сидни Кросби не сыграет в четвертом матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Вашингтоном" из-за сотрясения мозга. Об этом сообщает официальный сайт лиги.
"Сиду диагностировано сотрясение мозга, завтра он не сыграет. Он находится под наблюдением врачей согласно протоколу. Я не могу назвать конкретных сроков его возвращения в строй. В каждом случае бывает по-разному", - сказал главный тренер "Питтсбурга" Майк Салливан.
Кросби получил травму на шестой минуте первого периода третьего матча серии (2:3 ОТ) после неудачного столкновения с защитником "Кэпиталз" Мэттом Нисканеном. Нисканен был наказан на пять минут и удален до конца игры. Во вторник стало известно, что департамент НХЛ по безопасности игроков не будет дополнительно рассматривать этот эпизод и наказывать игрока "Вашингтона".
Для Кросби это сотрясение мозга стало вторым за сезон и четвертым в карьере. В начале сезона он пропустил шесть игр из-за сотрясения, полученного на тренировке.
"Питтсбург" ведет в серии со счетом 2-1, четвертый матч пройдет в ночь на четверг.