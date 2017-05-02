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Мутко сравнил финал Кубка России по футболу в Сочи с празднованием свадьбы

Спорт
2 мая, 21:41 UTC+3 СОЧИ корр. ТАСС, Андрей Карташов

По словам вице-премьера, "Локомотив" заслуженно победил "Урал"

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Виталий Мутко

Виталий Мутко

© Стоян Васев/ТАСС

СОЧИ, 2 мая. /Спец. корр. ТАСС Андрей Карташов/. Атмосфера в финале Кубка России по футболу с участием "Локомотива" и "Урала", который прошел во вторник в Сочи, напоминала ту, что царит на хорошей свадьбе. Такое мнение журналистам высказал вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

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Футболисты "Локомотива"
© Сергей Савостьянов/ТАСС

"Локомотив" стал семикратным обладателем Кубка России по футболу

"Локомотив" обыграл екатеринбургский "Урал" со счетом 2:0 в финале Кубка России и стал семикратным обладателем трофея.

"Хороший финал, все было как на хорошей свадьбе. Команды старались, но "Урал" "перегорел". "Локомотив" был помастеровитее, был сильнее и заслуженно победил", - сказал Мутко.

В добавленное время началась стычка между полузащитником "Локомотива" Мануэлем Фернандешем и хавбеком "Урала" Артемом Фидлером, которая переросла в массовую драку с участием нескольких игроков обеих команд и некоторых запасных. В результате красные карточки получили - со стороны "Локомотива" Ари и Джефферсон Фарфан, со стороны "Урала" Фидлер и Эдгар Манучарян.

"Два игрока это спровоцировали. Мы это все видели, видеокамеры зафиксировали, будем разбирать эпизод", - отметил глава РФС.

Наставник железнодорожников Юрий Семин установил рекорд по количеству выигранных Кубков России в качестве главного тренера, он завоевывал трофей пять раз.

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