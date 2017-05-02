Россиянки Касаткина и Павлюченкова претендуют на приз лучшему игроку апреля по версии WTA

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МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Россиянки Дарья Касаткина и Анастасия Павлюченкова вошли в четверку претенденток на приз лучшему игроку апреля по версии Женской теннисной ассоциации (WTA). Об этом сообщает пресс-служба организации.
В апреле 19-летняя Касаткина стала победительницей турнира в Чарльстоне (США), для нее эта победа является первой на турнирах WTA. Касаткина также претендует на приз "Прорыв месяца".
25-летняя Павлюченкова одержала победу на турнире в мексиканском Монтеррее, которая стала для нее девятой на турнирах WTA.
Среди претенденток на награду также значатся француженка Кристина Младенович и немка Лаура Зигемунд.
Лауреат определится по итогам голосования на официальном сайте. В марте лучшей теннисисткой была признана россиянка Елена Веснина.