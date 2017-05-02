Россиянин Угуев завоевал бронзу ЧЕ по вольной борьбе

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МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Россиянин Заур Угуев стал бронзовым призером чемпионата Европы по вольной борьбе в весовой категории до 57 кг.
В схватке за третье место россиянин оказался сильнее француза Зохера Эль-Уарака - 9:1.
Победу одержал Георгий Эдишерашвили из Азербайджана, вторым стал Андрей Дюков (Румыния). Также бронзу выиграл турок Сулейман Атли.
Чемпионат Европы проходит со 2 по 7 мая в сербском Нови- Саде.