Россиянин Угуев завоевал бронзу ЧЕ по вольной борьбе

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Россиянин Заур Угуев стал бронзовым призером чемпионата Европы по вольной борьбе в весовой категории до 57 кг.

В схватке за третье место россиянин оказался сильнее француза Зохера Эль-Уарака - 9:1.

Победу одержал Георгий Эдишерашвили из Азербайджана, вторым стал Андрей Дюков (Румыния). Также бронзу выиграл турок Сулейман Атли.

Чемпионат Европы проходит со 2 по 7 мая в сербском Нови- Саде.