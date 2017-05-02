Семин заявил, что будет работать в "Локомотиве" и в следующем сезоне

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СОЧИ, 2 мая. /Спец. корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин будет работать в клубе и в следующем сезоне. Об этом 69-летний специалист заявил на пресс-конференции после финального матча Кубка России по футболу с екатеринбургским "Уралом" (2:0).
"Останусь ли в следующем сезоне? Конечно, останусь", - сказал Семин.
Семин возглавлял "Локомотив" с 1986 по 1990 год, с 1992-го по 2005-й, с 2009 по 2010 год. В 2016 году он был вновь назначен главным тренером "Локомотива", подписав контракт на один сезон.