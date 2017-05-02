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Мутко: РФС при возможности введет технические новшества в чемпионате России

Спорт
2 мая, 22:10 UTC+3 СОЧИ корр. ТАСС, Андрей Карташов

Вице-премьер РФ рассказал, что делается все, чтобы уровень судейства в РФПЛ не опускался

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Виталий Мутко

Виталий Мутко

© Михаил Почуев/ТАСС

СОЧИ, 2 мая. /Спец. корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский футбольный союз (РФС) при возможности введет в чемпионате России технические новшества, которые будут помогать арбитрам в работе. Об этом журналистам заявил вице- премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

Во вторник "Краснодар" опубликовал заявление, в котором, в частности, указал на судейские ошибки в матчах команды с тульским "Арсеналом" (2:0) и махачкалинским "Анжи" (0:0), а также предложил российским клубам отказаться от "порочной практики влияния на судей". "Краснодар" также попросил РФС разрешить установить на своем стадионе систему видеоповторов в следующем сезоне.

"Будет возможность ввести технические средства - мы их введем. Это же не совсем от нас зависит", - сказал Мутко.

"До конца чемпионата осталось четыре тура, мы сократили количество судей, которые будут работать на матчах. Кое-кто (из судей) прекратил работу. У нас квалифицированные арбитры", - отметил глава РФС.

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