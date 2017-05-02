Мутко: РФС при возможности введет технические новшества в чемпионате России

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Мутко: РФС при возможности введет технические новшества в чемпионате РоссииСпорт 2 мая, 22:10
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СОЧИ, 2 мая. /Спец. корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский футбольный союз (РФС) при возможности введет в чемпионате России технические новшества, которые будут помогать арбитрам в работе. Об этом журналистам заявил вице- премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.
Во вторник "Краснодар" опубликовал заявление, в котором, в частности, указал на судейские ошибки в матчах команды с тульским "Арсеналом" (2:0) и махачкалинским "Анжи" (0:0), а также предложил российским клубам отказаться от "порочной практики влияния на судей". "Краснодар" также попросил РФС разрешить установить на своем стадионе систему видеоповторов в следующем сезоне.
"Будет возможность ввести технические средства - мы их введем. Это же не совсем от нас зависит", - сказал Мутко.
"До конца чемпионата осталось четыре тура, мы сократили количество судей, которые будут работать на матчах. Кое-кто (из судей) прекратил работу. У нас квалифицированные арбитры", - отметил глава РФС.