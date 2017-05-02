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Кверквелия заявил, что хочет выиграть РФПЛ в составе "Локомотива" в следующем сезоне

Спорт
2 мая, 22:27 UTC+3 СОЧИ корр. ТАСС, Дильшад Ломовских

Защитник надеется, что после завоевания Кубка железнодорожники поборются за победу в чемпионате

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Соломон Кверквелия

Соломон Кверквелия

© Сергей Савостьянов/ТАСС

СОЧИ, 2 мая. /Спец. корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Футболист московского "Локомотива" Соломон Кверквелия хочет победить вместе со столичной командой в чемпионате России следующего сезона. Об этом защитник рассказал ТАСС.

Во вторник "Локомотив" стал обладателем Кубка страны, победив в финале екатеринбургский "Урал" со счетом 2:0.

"Была самая главная задача - попасть в Лигу Европы, потому что у нас хорошая команда, хорошие болельщики, хороший тренер, и я рад, что у нас получилось. После того, как кубок вернулся в Москву, я хочу в следующем сезоне с этим тренером, руководством и ребятами бороться за победу и в чемпионате России", - сказал Кверквелия.

Права на Кверквелию принадлежат казанскому "Рубину". Ранее президент "Локомотива" Илья Геркус рассказывал, что клуб хочет сохранить в составе грузинского защитника.

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