Россиянин Куруглиев завоевал золото ЧЕ по вольной борьбе

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Россиянин Даурен Куруглиев завоевал золотую медаль чемпионата Европы по вольной борьбе в весовой категории до 86 кг.

В финальной схватке россиянин победил Александра Гостиева из Азербайджана со счетом 6:0.

Бронзовые медали завоевали Иштван Вереб (Венгрия) и Селим Яшар (Турция).

Чемпионат Европы проходит со 2 по 7 мая в сербском Нови- Саде.