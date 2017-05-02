Россиянин Куруглиев завоевал золото ЧЕ по вольной борьбе

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МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Россиянин Даурен Куруглиев завоевал золотую медаль чемпионата Европы по вольной борьбе в весовой категории до 86 кг.
В финальной схватке россиянин победил Александра Гостиева из Азербайджана со счетом 6:0.
Бронзовые медали завоевали Иштван Вереб (Венгрия) и Селим Яшар (Турция).
Чемпионат Европы проходит со 2 по 7 мая в сербском Нови- Саде.