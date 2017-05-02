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Футболист "Урала" Фидлер заявил, что не подаст руки игроку "Локомотива" Фернандешу

Спорт
2 мая, 22:33 UTC+3 СОЧИ корр. ТАСС, Антон Рассказов

Игрок екатеринбургской команды прокомментировал инцидент, возникший в конце финального матча Кубка России

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© Сергей Савостьянов/ТАСС

СОЧИ, 2 мая. /Спец. корр. ТАСС Антон Рассказов/. Футболист "Урала" Артем Фидлер после потасовки в концовке финального матча Кубка России с "Локомотивом" больше не подаст руки португальскому игроку железнодорожников Мануэлу Фернандешу. Об этом Фидлер заявил журналистам.

В результате потасовки с поля были удалены Фидлер и нападающий "Урала" Эдгар Манучарян, а также форварды "Локомотива" Ари и Джефферсон Фарфан. При этом стычка началась из-за конфликта, произошедшего между Фидлером и Фернандешем.

"Это наше с ним (Фернандешем) дело. Некоторые иностранные игроки думают, что могут говорить все, что угодно. Подам ли ему руку? Думаю, нет", - сказал Фидлер.

Матч завершился победой "Локомотива" со счетом 2:0. Игра состоялась в Сочи на стадионе "Фишт".

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